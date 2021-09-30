Животные напали на певицу, когда она гуляла в парке.

В одном из парков Барселоны дикие кабаны напали на известную поп-певицу Шакиру. Животные украли ее сумочку, убежали и выбросили ее в лесу.

Сама певица рассказала, что инцидент произошел в тот момент, когда она гуляла со своим сыном Миланом в парке. Но ей таки удалось отыскать свою сумочку с мобильным телефоном. Также звезда заверила поклонников, что они с сыном не пострадали.

"Посмотрите, как два кабана, которые напали на меня в парке, испортили мою сумку. Они напали на меня, унесли мою сумку в лес с моим мобильным телефоном. В итоге они бросили ее, и я обнаружила аксессуар в лесу", – написала певица.

Шакира - колумбийская певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель. Широко известна как наиболее успешная латиноамериканская артистка, добившаяся успеха к началу 2000-х на испаноязычном и на англоязычном музыкальных рынках.

Шакира выпустила первые студийные альбомы Magia и Peligro в начале 1990-х, но не добилась коммерческого успеха; однако её известность возросла в Латинской Америке с дебютным альбомом на главном лейбле Pies Descalzos и с четвёртым альбомом Dónde Están los Ladrones.

Певица выиграла много наград, включая пять MTV Video Music Awards, две Грэмми, восемь "Латинских Грэмми", семь Billboard Music Awards, двадцать восемь Billboard Latin Music Awards и номинацию на "Золотой глобус". У неё есть звезда на "Аллее славы", и она одна из самых продаваемых артистов всех времён.

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Автор: Диана Могилевич