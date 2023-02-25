Певица облачилась для нового клипа в голубой латекс.

Певица Шакира выпустила новую песню TQG, которой окончательно "добила" своего бывшего Жерара Пике. В ней она спела о том, что футболист не может о ней забыть и теперь хочет к ней вернуться.

На новую песню, которую Шакира записала вместе с певицей Karol G, уже сняли клип. Для него звезда облачилась в голубой латекс и показала своему бывшему все, что он потерял.

Певица высмеяла Пике и его новую девушку. "Я не борюсь за мужчин", - спела Шакира и рассекретила все тайны своего бывшего. Судя по всему, Пике пытался с ней помириться, но она не простила ему измену и навсегда разорвала с ним отношения.

"Ты выглядишь счастливым в своей новой жизни. Если бы только она знала, что ты все еще ищешь меня. Детка, что случилось? У тебя не все отлично? Почему ты ищешь меня? Вы знаете, я не делаю никаких ошибок дважды", - спела Шакира.

Новый чувственный клип уже бьет рекорды. За день он собрал 41 миллион просмотров. Судя по всему, теперь Шакира окончательно высказалась и поставила изменщика на место. В комментариях фанаты пишут, что певица сделала большой шаг, когда решилась рассказать о своих чувствах публично и не стала скрывать, что Пике сделал ей больно.

Напомним, недавно Пике с его новой девушкой выставили из ресторана, владелец оказался поклонником Шакиры.

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