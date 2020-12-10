Украинский шоумен Дядя Жора пережил клиническую смерть. Это произошло из-за раненой шеи и проникающей раны в сердце.
Об этом он сказал в программе "Звездный путь".
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Однажды Дядя Жора принимал участие в драке, защищая своего друга.
"Это была история, когда десять на одного. Я вступился за товарища. В результате получил 13 ножевых ранений, плюс рука, нога, плечо, пробита шея, легкие дело и рана - проникающая в сердце", - рассказал артист.
Тогда врачи сделали ему операцию без наркоза. В результате он пережил клиническую смерть.
"Вижу, что меня берут за руки растягивают, держат. Ну а потом все — скальпель, боль. Я кричал, матерился, просил укол. Затем полностью отключился. Была клиническая смерть. А потом было самое главное - ждали, приду ли в себя", - заметил шоумен.
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