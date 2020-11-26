Актриса пожаловалась на боли в области головы и общую слабость.

Советская актриса Светлана Светличная, которую называют секс-символом советского кино, госпитализирована.

Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает Telegram-канал «112».

Актриса пожаловалась на боли в области головы и общую слабость.

«Сейчас она находится под присмотром медиков. Состояние средней степени тяжести», - уточняется в сообщении.

Читайте такжеУмер актер Армен ДжигарханянСветлана Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая. Также она сыграла роли в картинах «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны» и многих других.

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Автор: УНИАН