Советская актриса Светлана Светличная, которую называют секс-символом советского кино, госпитализирована.
Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает Telegram-канал «112».
Актриса пожаловалась на боли в области головы и общую слабость.
«Сейчас она находится под присмотром медиков. Состояние средней степени тяжести», - уточняется в сообщении.
Читайте такжеУмер актер Армен ДжигарханянСветлана Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая. Также она сыграла роли в картинах «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны» и многих других.
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