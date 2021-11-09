На негативную оценку оккупации Крыма последовала агрессивная реакция.

Родная сестра Софии Ротару Аурика высказалась об оккупации Крыма Россией, заявив, что ожидает его возвращения Украине. На эти слова в РФ и Крыму возникла агрессивная реакция, певицу даже предложили лишить почетного звания.

С чего все началось

В недавнем интервью YouTube-каналу DOROTYE Аурика Ротару призналась, что не была в Крыму с 2012 года, несмотря на то, что ее сестра владеет там роскошной гостиницей.

"Насколько я знаю, Соня тоже лет пять или шесть не была в Крыму", - добавила она.

На уточняющий вопрос, что сейчас с имением Софии Ротару, ее сестра ответила:

"Пока закрыт, закрыли все там. Вилла не работает, до лучших времен. Ждем возвращения Крыма", - с улыбкой сказала она.

Агрессивная реакция на заявление

После слов Аурики Ротару на нее и ее сестру обрушился шквал агрессии в России и оккупированном Крыму. Известный антиукраинскими заявлениями продюсер Иосиф Пригожин заявил, что сестры Ротару не посещают полуостров якобы из-за страха гневной реакции на это на материковой Украине.

"Россия не запрещает въезд в Крым Аурике Ротару, как и Софии Ротару. То, что их в Украине не пускают в Крым или они не хотят и боятся, это вопрос к ним, а не к нашей стороне. Она может себе позволить приезд в Крым, но ее начнут на мельчайшие кусочки рвать в Украине", - заявил он.

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Представитель оккупационной администрации Крыма - так называемый "глава комитета парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия" Николай Волков вовсе предложил лишить Ротару звания почетной крымчанки.

"Все ее награды, звания, привилегии давались ей за ее творчество. Своим творчеством она когда-то укрепляла дружбу народов, популяризировала их культуру. И Софию Михайловну за это уважали и любили. Сейчас ее любовь к Крыму заканчивается. Она стала антиподом себя самой в прошлом и сейчас, по всей видимости, мыслит уже другими категориями", – утверждает представитель оккупантов.

Реакция самой Ротару на все эти заявления пока не известна.

Отметим, ранее российский риэлтор Григорий Полторак заявил, что Ротару якобы обманула всю Украину псевдо-продажей своей виллы в Крыму. По его утверждению, на словах она действительно решилась избавиться от бизнеса, однако на деле он все равно остается ее собственностью.

Автор: Виолетта Орлова