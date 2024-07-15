Аурика Ротару рассказала, все ли в порядке с народной артисткой Украины Софией Ротару.

Одна из самых младших сестер в семье Ротару - Аурика Михайловна - в интервью Алине Доротюк рассказала, поддерживает ли связь с Софией Михайловной и как сейчас чувствует себя легенда украинской эстрады.

"Да, мы поддерживаем связь. И единственное, что я могу сказать, что она здорова и у нее все хорошо. Больше я ничего комментировать не буду", - рассказала Аурика.

Стоит отметить, что пока точно неизвестно, где находится артистка уже более двух лет. Ранее Аурика рассказывала, что последнее место пребывания Софии Михайловны было в частном доме под Киевом.

Интересно и то, что София Ротару с начала полномасштабного вторжения никоим образом не заявила о своей позиции. Единственное, время от времени, звезда публикует картинки с призывом мира и реагирует на вражеские обстрелы.

Добавим, что последнее публичное сообщение в Instagram артистка сделала, когда российские оккупанты совершили вражеский обстрел детской больницы "Охматдет".

Также известно, что с 2022 года София Михайловна не выступила ни на одном концерте.

Напомним, россияне хотят превратить ялтинскую виллу Софии Ротару в военный госпиталь.

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