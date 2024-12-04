Сергей также поделился, поддерживает ли связь с соведущей проекта Лесей Никитюк.

Украинский волонтер и основатель благотворительного фонда, а в прошлом известный ведущий Сергей Притула ответил, планирует ли снова вернуться к работе на телевидении. Знаменитость поделился, смогут ли его зрители увидеть на шоу "Хто зверху?" и объяснил, почему сейчас не смотрит новый сезон проекта.

Общественный деятель много лет оставался неизменным ведущим вышеупомянутого шоу. За время работы на проекте он вел программу вместе с Ольгой Фреймут, россиянкой Екатериной Варнавой, а затем и с Лесей Никитюк. Однако после начала полномасштабного вторжения телезвезда ушел с канала и начал заниматься волонтерством.

В интервью для "ТСН" Сергей признался, что больше не планирует возвращаться на телевидение. По его словам, это пройденный этап его жизни, и сейчас ему совсем неинтересно то, чем он раньше занимался. Именно поэтому волонтер и не смотрит новые выпуски "Хто зверху?", где его место занял блогер Богдан Шелудяк. Притула отметил, что сейчас он не смотрит развлекательный контент и сосредоточен исключительно на войне и родных. Но связь с бывшей коллегой Лесей Никитюк до сих пор поддерживает.

"Я не смотрю "Хто зверху?". Я почти не замечаю какого-то развлекательного контента. С Лесей Ивановной (Никитюк - УНИАН) я общаюсь, мы поддерживаем связь, изредка видимся, но это не является основанием для того, чтобы я залипал по вечерам на контенте Нового канала. Меня просто не трогает, неинтересно. Я никогда не скучаю по каким-то программам, я скучаю по людям, которых я встречал на площадках. Возвращаться на телек или ведущим развлекательного сегмента, или участником, сейчас я не чувствую какого-то ни желания, ни необходимости. Нет ощущения комфорта", - поделился экс-ведущий.

Не секрет, что в последнее время волонтера почти невозможно заметить на публичных мероприятиях. Однако около месяца назад он сделал исключение ради своего друга - режиссера Дениса Тарасова. Тогда он посетил допремьерный показ украинского фильма "БожеВільні" по просьбе друга, а также актрисы Ирмы Витовской. Однако, придя на событие, Притула чувствовал себя некомфортно. Его несколько смутила эта атмосфера "беззаботности", но в то же время он понимает, что подобные события также очень важны сейчас.

"Он (Денис Тарасов - УНИАН) очень просил пройти и я не мог пренебречь этой просьбой, потом еще Ирма Витовская пригласила. Я зашел, а там народу тьма, сотни людей, камеры, журналисты, софиты. Атмосфера тотальной беззаботности, от которой я отвык. Я погрузился в какую-то свою ракушку, забился в уголок, сел болтать с коллегами. Я понял, что мне что-то не то. Не то чтобы я считал, что нет права на подобный формат мероприятий, видимо, есть, если он происходит. Но себя в этой системе координат я уже не вижу. Добыть до конца этот праздник я так и не смог", - вспомнил знаменитость.

Напомним, ранее Сергей Притула рассказал о частом употреблении алкоголя. Знаменитость также признался, что занимается с психологом и ответил, почему решил обратиться к специалисту.

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