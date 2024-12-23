Экс-ведущий и основатель благотворительного фонда Сергей Притула рассказал об отношениях с женой Екатериной Сопельник и о важности семейной поддержки в это сложное время.

По словам основателя фонда, в их семье не возникает частых ссор, даже несмотря на стрессовые обстоятельства войны. В течение этого периода они научились обходить острые углы и развивали взаимопонимание, подходя к каждой ситуации взвешенно и спокойно. Об этом Притула рассказал в интервью Сергею Лиховиде.

"Я не скажу, что она максимально хеппи от этого. Потому что все же трое детей - это такая нагрузка. Разного возраста, с разными своими прикольчиками. Эта война никому не пошла на пользу в контексте времени, проведенного в семьях. Но однозначно она пошла на повышение уровня осознанности важности друг друга в жизни. Я даже не помню, чтобы мы с женой так сильно поссорились. Надо заботиться, любить друг друга. Да, мнения могут не совпадать, но это не причина повышать тон и выливать негатив на самых близких людей", - отметил волонтер.

Волонтер также отметил, что из-за интенсивного рабочего графика и обязанностей, связанных с его общественной деятельностью, он редко может проводить время с семьей. Несмотря на то, что Сергей часто находится в разъездах из-за волонтерской деятельности, он старается использовать любую возможность для проведения времени с детьми. Это помогает ему расслабляться и восстанавливать свои силы.

"Время от времени для семьи находится. И я очень счастлив в те дни, когда я могу побыть куском пластилина, из которого дети могут вылепить все, что хотят. Я не знаю, на каком уровне это все работает, но я выключаюсь для своих детей. То есть это напряжение, в котором ты живешь и работаешь в ежедневном режиме, возле них выветривается и исчезает. Я расслабляюсь и выключаюсь, они смеются надо мной постоянно, но мне так хорошо, как они по мне лазают, играют. На самом деле они очень помогают мне держать менталку", - добавил Сергей Притула.

Несмотря на все трудности войны, семья Притулы является крепкой опорой друг для друга, и, как отмечает Сергей, важно не только заботиться, но и поддерживать взаимную любовь и уважение, даже когда мысли могут не совпадать.

Напомним, Сергей Притула рассказал о своих источниках дохода во время войны.

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