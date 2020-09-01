Вязовский умер / facebook.com/kristallin.sergey.irina/
Известный музыкант, экс-солист группы "Фристайл" Сергей Вязовский скончался 29 августа от продолжительной болезни.
Об этом сообщается на Facebook-странице дуэта Kristallin.
"На 48-м году жизни покинул этот мир талантливый музыкант, любящий отец двух дочерей, прекрасный сын, брат, друг и муж, Сергей Вязовский. В 2015 году у Сережи случилась внезапная коронарная смерть. Спустя полчаса его все же реанимировали, но почти все клетки мозга были разрушены. Пять лет Сергей провел в клинике, в вегетативном состоянии, находясь между небом и землей", – пишут близкие артиста.
Отмечается, что умер артист в немецкой клинике, которая находится в Пассау. На похоронах будут присутствовать только самые близкие люди.
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