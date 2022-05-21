Шоумен занимается волонтерством уже много лет.

Украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула, который много лет занимается волонтерской деятельностью и помогает армии, поделился результатами своей работы за последние три месяца. Он рассказал, что собрать удалось около 700 миллионов. Это больше, чем за последние три года. Данные цифры Притула озвучил в интервью.

"Недавно я ездил на южное направление. Сначала заехали в одно подразделение аэроразведки и отдали им комплекс БПЛА PD-1 с двух бортов стоимостью 16,5 млн грн вместе с бронированным бусом. Потом мы выехали в сторону Николаева, отдали еще три броневика, медичку. По дороге разгружали кучу разного добра разным подразделениям, начиная от амуниции и заканчивая тепловизорами, дронами и так далее. За эту поездку мы развезли всего хорошего на 22 млн. грн. Для понимания: все мои сборы на армию как волонтера за 2019−2021 годы - это примерно такая же сумма, может, даже немного меньше", - рассказал Сергей.

Однако шоумен уточнил, что волонтерская помощь - это не панацея. Средства жертвуют неравнодушные люди из Украины и со всего мира. Кроме того, недавно Притула заработал 5,5 млн гривен во время неофициального комментирования Евровидения-2022.

"Мы проплатили дроны месяц назад. Пришло 85 штук разных видов — половина с тепловизорами, половина обычные. После этого сели, немного подумали, посмотрели на театр боевых действий и совершили еще одну проплату, на 36 миллионов — эти дроны придут во второй половине мая", - поделился Притула.

Волонтер отметил, что боевые действия не закончатся быстро, поэтому темпы сбора помощи и закупки техники уменьшать не стоит.

"Даже если вдруг все остановятся и перестанут стрелять с обеих сторон, это не значит, что мы должны сесть и курить бамбук, зафиксировав какую-то новую линию разграничения. Нет, мы будем дальше усиливать армию, кто как может", - резюмировал шоумен.

Напомним, Сергей Притула рассказал, где сейчас находится его семья.

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