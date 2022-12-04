Они стали ведущими премии "Песня года".

Российские артисты Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева стали ведущими ежегодной путинской премии "Песня года". Во время концерта певец решил подколоть свою подругу и соведущую, в результате чего хохотали не только они, но и весь зал.

Этот момент распространился в сети. На видео видно, как Лазарев начинает что-то говорить, но внезапно его перебивает Кудрявцева со словами: "Подожди". Затем ведущая прикоснулась к своему носу, на что Сергей остроумно спросил: "Нос поправила?"

После этого они оба начали смеяться, а вместе с ними весь зал. Ведущие настолько заливались хохотом, что, кажется, на минуту забыли о том, что они ведут церемонию награждения премией.

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева: курьезы на "Песне года"

В 2021 году во время премии "Песня года" Лазарев вырвал клок волос с головы Кудрявцевой. Он решил достать цветок из ее волос, которым она дополнила свою прическу.

Лазарев резко его выдергнул, а вместе с ним и несколько прядей из парика Леры. "Чуть парик не слетел", - сказал тогда Лазарев.

Напомним, российская ведущая Лера Кудрявцева поддержала войну против Украины.

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