Звездная карьера Гармаша начиналась в Украине, в Херсонском театре.

Российский актер Сергей Гармаш приезжал во временно оккупированный Херсон. Оказывается, знаменитость – почетный гражданин Херсона, ведь родился именно в этом украинском городе.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, звездная профессия Гармаша начиналась в Украине, в херсонском театре. Правда, актер уже много лет живет и работает в РФ. С тех пор он ненавидит все украинское и поддерживает Путина.

Да и сам президент РФ приходил на спектакли с Гармашем. Актер даже обсуждал за столом свои роли с Путиным. Несмотря на то, что Сергей родился и вырос в Украине, он считает ее государством без своего языка, культуры. По его мнению, всю украинскую культуру создан "русскими людьми".

В свой родной Херсон он ездил регулярно, дважды в год. Но после 2014 года Гармаш стал персоной нон грата в нашей стране, ведь поддержал аннексию Крыма и убийства украинцев на Донбассе.

"А когда Путин начал бомбить Херсон и другие города по всей Украине, Гармаш не осудил кровавого диктатора. А наоборот - приехал в родной город поддержать оккупацию и якобы возобновить работу Херсонского областного театра, где он начинал свою карьеру", - отмечают журналисты.

Самые известные фильмы, в которых Гармаш снимался: "Каменская", "Ворошиловский стрелок", "По ту сторону смерти" и другие.

Ранее сообщалось, что Сергей Притула и Андрей Молочный когда-то были коллегами за кадром в шоу "Файна Юкрайна". Но теперь они точно по разные стороны баррикад. Притула - в родной Украине. Он собирает деньги и всячески помогает ВСУ. Молочный – в России и заявляет, что по Киеву средь бела дня "ходят нацисты".

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