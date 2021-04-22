Исторический поцелуй Руслана Сеничкина с первым и самым известным человекоподобным роботом Софией - собрал более 1 млн. просмотров.

На своей странице в Тикток, звездный ведущий Сніданку з 1+1 опубликовал ролик, в котором робот София на вопрос, можно ли ее поцеловать, с улыбкой ответила "да". После поцелуя в щечку, ведущий добавил: «Она теплая...», и немного растерялся.

Видео быстро разошлось по соц сети, и собрало более 1 миллиона просмотров и 115 тысяч лайков. Подписчики оценили смелый шаг Руслана, активно делали репосты и писали комментарии:

«Как интересно! Вот это прогресс»

«Она такая милая))»

«Это действительно человек-робот? Такое существует?»

И кто-то даже пошутил:

«Руся, в вас даже робот влюбился. Не устояла 😍»

Напомним, поцелуй Руслана и робота Софии состоялся в прямом эфире «Сніданку з 1+1»

12 октября 2018 года. Это первый случай в истории технологий, когда человек поцеловал робота. После интервью, Руслан Сеничкин подарил Софии букет желтых роз и спросил, может ли он ее поцеловать. В ответ София улыбнулась и ответила согласием.

К слову, на подобное предложение от голливудского актера Уилла Смита, София ответила отказом. Поэтому наш Руслан победил самого Уилла Смита.

«Я был шокирован согласием Софии, потому что раньше она отказала в поцелуе Уиллу Смиту - когда тот полез целоваться, робот заявила актеру, что им лучше остаться друзьями, а вот мне ответила «ДА», - вспоминает ведущий.

Руслан имеет соответствующий сертификат о том, что он первый в мире человек, которому всемирно известный робот София позволила себя поцеловать.

Ведущий Сніданку з 1+1 Руслан Сеничкин недавно зарегистрировался в социальной сети ТикТок под ником @panda_senichkin. А за обновлениями страницы уже постоянно следят почти 22 тысячи подписчиков.

Название своего аккаунта Руслан выбрал не случайно, панда любимое животное ведущего сходство с которой неоднократно подмечати фаны и друзья.

Со своими подписчиками в ТикТок Сеничкин делится крутыми рецептами блюд и кулинарными лайфхаками. Видео с рецептом быстрой пиццы - собрало 120 тысяч просмотров и более 14 тысяч лайков.

Также, ведущий раскрывает тайны съемочного процесса, и вместе со звездами шоу бизнеса: Юрием Ткачем, Юлией Саниной, Евгением Кошевым, Лидой Ли, Павлом Зибровым и NK снимает смешные видео и танцевальные тренды.

600 тысяч просмотров собрало видео, где Руслан вместе с Юрием Ткачем станцевали зажигательный танец.

Отметим, видео "Сниданок" можно посмотреть на 1plus1.video.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Тарас Сидоржевский