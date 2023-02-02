Певица показала свое лицо без фильтров / фото с instagram Селены Гомес

Американская певица Селена Гомес приятно удивила фанатов смелыми фото. Звезда показала лицо без фильтров и макияжа, не стыдясь даже небольших высыпаний на коже.

Певица, которую нередко критикуют в сети, не страдает от комплексов. Своим примером она показывает, что не нужно стесняться своей внешности, ведь каждый человек - уникален и прекрасен по-своему. 

Селена Гомес без макияжа / фото с instagram Селены Гомес

А потому пока другие звезды отчаянно "фотошопят" каждый кадр, Гомес смело публикует в Instagram "живые" фото. На новых снимках она позирует перед камерой без голливудской укладки, с растрепанными волосами и без макияжа. 

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Новое фото певицы Селены Гомес / фото с instagram Селены Гомес

Фанаты пришли в восторг. Они поблагодарили Гомес за то, что она честна со своими поклонниками и подает всем пользователям сети хороший пример.

Реакция фанатов на смелые фото Селены Гомес:

  • "Я восхищаюсь тобой, Селена. Ты побуждаешь меня (на самом деле нас) показывать красоту, которая внутри нас, в этой удушающей социальной сети, которой является Instagram, где все должны быть идеальными и счастливыми все время... Спасибо, что помогаешь нам... Спасибо за помощь"

  • "Спасибо, что даете девушкам уверенность быть собой, они прекрасны такими, какие есть"

  • "Ты всегда выглядишь потрясающе, просто великолепно!".

Напомним, недавно Селена Гомес показала фигуру в купальнике, однако звезду беспощадно раскритиковали в сети за неидеальную фигуру.

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