Певица не страдает от комплексов и подает своим фанатам хороший пример.

Американская певица Селена Гомес приятно удивила фанатов смелыми фото. Звезда показала лицо без фильтров и макияжа, не стыдясь даже небольших высыпаний на коже.

Певица, которую нередко критикуют в сети, не страдает от комплексов. Своим примером она показывает, что не нужно стесняться своей внешности, ведь каждый человек - уникален и прекрасен по-своему.

А потому пока другие звезды отчаянно "фотошопят" каждый кадр, Гомес смело публикует в Instagram "живые" фото. На новых снимках она позирует перед камерой без голливудской укладки, с растрепанными волосами и без макияжа.

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Фанаты пришли в восторг. Они поблагодарили Гомес за то, что она честна со своими поклонниками и подает всем пользователям сети хороший пример.

Реакция фанатов на смелые фото Селены Гомес:

"Я восхищаюсь тобой, Селена. Ты побуждаешь меня (на самом деле нас) показывать красоту, которая внутри нас, в этой удушающей социальной сети, которой является Instagram, где все должны быть идеальными и счастливыми все время... Спасибо, что помогаешь нам... Спасибо за помощь"

"Спасибо, что даете девушкам уверенность быть собой, они прекрасны такими, какие есть"

"Ты всегда выглядишь потрясающе, просто великолепно!".

Напомним, недавно Селена Гомес показала фигуру в купальнике, однако звезду беспощадно раскритиковали в сети за неидеальную фигуру.

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