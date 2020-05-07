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Супермодель Эмили Ратаковски показала пикантные фото без бюстгальтера

11:43, 07 мая 2020
Звезды
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Instagram Эмили Ратаковски

28-летняя супермодель Эмили Ратаковски опубликовала достаточно сдержанные снимки, которые для нее сделал супруг Себастьян Беар-МакКлард. Запечатлена Эмили в белой расстегнутой рубашке и черном удлиненном пиджаке.

Instagram Эмили Ратаковски

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Снимки она разместила в своем Instagram.

Позирует Ратаковски у белой кирпичной стены. На одном из снимков она игриво приспустила наряд с плеч.  

"Фото сделанные мужем во время карантина", - подписала Эмили и дополнила, что они находятся на самоизоляции дома.  

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски