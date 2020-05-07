Супермодель Эмили Ратаковски показала пикантные фото без бюстгальтера
11:43, 07 мая 2020Звезды
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Позирует Ратаковски у белой кирпичной стены. На одном из снимков она игриво приспустила наряд с плеч.
Instagram Эмили Ратаковски
28-летняя супермодель Эмили Ратаковски опубликовала достаточно сдержанные снимки, которые для нее сделал супруг Себастьян Беар-МакКлард. Запечатлена Эмили в белой расстегнутой рубашке и черном удлиненном пиджаке.
Instagram Эмили Ратаковски
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Снимки она разместила в своем Instagram.
Позирует Ратаковски у белой кирпичной стены. На одном из снимков она игриво приспустила наряд с плеч.
"Фото сделанные мужем во время карантина", - подписала Эмили и дополнила, что они находятся на самоизоляции дома.
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