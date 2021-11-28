Женя Галин решил немного пошалить в прямом эфире на радио.

Украинский рок-музыкант Женя Галич стал участником программы "Хто зверху?" В конкурсе "Правда или ложь" он рассказал факт из своей жизни.

По словам Жени, когда он работал на радио, то однажды занялся сексом в прямом эфире.

"Когда я работал на радиостанции, у нас был руководитель. И так получилось, что я начал встречаться с его дочкой. Когда у меня были ночные смены, она тоже приходила на радиостанцию и вела со мной ночные эфиры. И в результате несколько раз у меня был секс во время того, как я говорил в микрофон", - сказал Женя.

Читайте такжеУкраинская "суперблондинка" Оля Полякова оказалась в клинике перед съемками (фото)Его соперница в этом конкурсе, фотограф Соня Плакидюк должна была угадать правда это или ложь. Соня отметила, что верит Галичу, тем самым она победила в этом конкурсе.

Напомним, ранее в программе "Хто зверху?" Леся Никитюк публично потроллила Дмитрия Гордона.

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Автор: Диана Могилевич