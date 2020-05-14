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Экс-"виагра" Седокова в мини-юбке показала длинные ножки (фото)

09:44, 14 мая 2020
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Популярная украинская певица поделилась новым снимком в Instagram / Instagram Анна Седокова

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Популярная украинская певица поделилась новым снимком в Instagram.

На фото Седокова позирует в машине в очень коротком платье и шубке. За руку она держит мужчину - по-видимому, своего бойфренда Яниса Тимму. 

Снимок певицы набрал более 70 тысяч лайков. 

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Теги: #певица#Анна Седокова