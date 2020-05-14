Экс-"виагра" Седокова в мини-юбке показала длинные ножки (фото)

Седокова в весьма пикантном наряде продемонстрировала прелести своей фигуры.

Анна Седокова в весьма пикантном наряде продемонстрировала прелести своей фигуры на свежем фото.

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Популярная украинская певица поделилась новым снимком в Instagram.

На фото Седокова позирует в машине в очень коротком платье и шубке. За руку она держит мужчину - по-видимому, своего бойфренда Яниса Тимму.

Снимок певицы набрал более 70 тысяч лайков.