Никита Пресняков посетил вечеринку в Лос-Анджелесе.

Сбежавший от мобилизации в России Никита Пресняков "засветился" в американском стриптиз-клубе. Внук Аллы Пугачевой, которая осудила войну в Украине, отпраздновал Хэллоуин в клубе без своей супруги Алены Красновой.

РосСМИ распространяют видео, на котором Пресняков зажигает в окружении полуголых танцовщиц в одном из заведений Лос-Анджелеса.

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Известно, что Никита Пресняков покинул Россию, чтобы его не призвали на войну в Украине. Ранее сообщалось, что он пешком пересек границу на одном из пограничных переходов между Ивангородом и эстонской Нарвой.

Кроме того, известно, что старший сын Кристины Орбакайте своим отъездом сорвал все спектакли в РФ, а ее младший сын Дэни Байсаров остался на родине.

К тому же недавно и их звездная бабушка - Алла Пугачева - во второй раз уехала из России. Ее подруга рассказала, что детей Примадонны начали травить в школе из-за проукраинской позиции Максима Галкина, поэтому она вместе с ними уехали в Израиль, где уже получила израильский паспорт.

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