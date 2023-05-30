Знаменитость покинула территорию страны-агрессора в 2022 году, когда в Украине началась полномасштабная война.

Российская актриса Яна Троянова рассказала о жизни в России. Женщина дала большое интервью YouTube-каналу "ВДудь". Артистка заявила, что Путин и вся российская власть специально довела страну до нищеты, чтобы люди были заняты только поиском средств на существование, а не анализом политических процессов и борьбой с нечестными чиновниками.

"Сначала Путин обворовывает этот народ так, что они становятся нищими. Очень сложно выживать, когда у тебя нет денег, и очень сложно любить своих детей, когда вынужден ломать голову, что поесть", - объяснила Троянова.

Она добавила, что желание выехать появилось уже давно, но смогла она реализовать этот план только после завершения съемок в российском сериале "Ольга". Сначала она улетела в Турцию, затем - во Францию, где живет по сей день.

Яна Троянова добавила, что многие россияне не могут анализировать информацию, потому что там очень хорошо работает машина пропаганды.

"Телевизор полностью отдался пропаганде. Люди там выживают. Я родилась на дне, и знаю, как живет основная часть населения нашей страны. Это не жизнь, а постоянная борьба. Ты в аду. На сегодня ты нашел поесть, а еще детей надо в школу собрать, а здесь родители пожилые. И все болеют, все воняют", - добавила актриса.

Кто такая Яна Троянова

Российская актриса театра и кино, телеведущая. Ее наиболее известные роли были в фильмах "Волчок", "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ", а также в сериале "Ольга".

Напомним, известная российская певица загремела в больницу.

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