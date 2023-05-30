У нее подозрение на воспаление легких.

Российская певица Слава, которая прославилась благодаря песне "Одиночество", попала в больницу. Ее экстренно госпитализировали из-за подозрения воспаления легких.

Как сообщает Telegram-канал Mash, последние несколько дней певицу мучил жуткий кашель, была высокая температура, а затем началась и рвота.

Отмечается, что Анастасия Сланевская (настоящее имя Славы, - УНИАН) не выходит на связь со своей командой. Поэтому в каком она состоянии сейчас - неизвестно.

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Чем известна Слава

Слава прославилась после выхода песни "Одиночество". Также в ее репертуаре есть и другие известные песни "Люблю или ненавижу", "Подруга", "Однажды ты", "Первая любовь - любовь последняя" и другие.

В 2005 году принимала участие в Нацотборе на Евровидение, однако ей не удалось победить.

Позиция Славы по войне в Украине

В 2022 году певица поддержала полномасштабное российское вторжение в Украину, а также осудила покинувших страну-агрессора коллег. 19 октября 2022 года внесена в санкционный список Украины за "пропаганду путинского режима и поддержку войны против Украины".

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