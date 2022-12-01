Бывшая порнозвезда возмутилась баннером, на котором был использован ее снимок. Она призвала прекратить войну.

Экс-звезда фильмов для взрослых Саша Грей отреагировала на баннер россиян, которые использовали ее изображение для привлечения военнослужащих на войну в Украине.

На плакате с лицом порнозвезды написано: "Служба по контракту - достойный выбор. По вопросам призыва обращаться в военный комиссариат по месту жительства".

Актриса дала понять, что она осуждает войну. Саша Грей добавила, что от звонков из-за использования ее фото на этом баннере у нее уже не первый день разрывается телефон:

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"Мой телефон взрывается. Еще одна вялая попытка создать ненависть и разделение. Кто-нибудь может проверить, настоящая ли это реклама в России и где? Мем или нет, я этого не одобряю. Будьте осторожны с тем, чем вы делитесь".

Также знаменитость подчеркнула, что выглядит не очень правдоподобно, так как на фото у нее слишком большая грудь.

"Занимайтесь любовью, а не войной", - резюмировала Саша Грей.

Отметим, что это уже не первое использование фотографий Саши Грей в российской пропаганде. Россияне уже распространяли в соцсетях фото пороноактрисы с легендой о том, что это "медсестра Саша Серова", которая "героически спасала жизни солдат и мирных", но ее "убили украинцы".

Напомним, Саша Грей приготовила украинский борщ и сняла это на видео.

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