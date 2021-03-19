Бывшая звезда фильмов для взрослых Саша Грей показала, как готовит украинский борщ.
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Она рассказала, что борщ - это суп на основе свеклы, в который в зависимости от региона можно добавлять различные виды мяса и овощей.
"Созданное в Украине, это блюдо распространилось по всему миру. Сейчас оно довольно распространено в таких странах, как Россия, Польша и Литва. Приготовьте ложки и миски, чтобы окунуться лицом в эту горячую и насыщенную серию", - подписала ролик актриса.
Для своего блюда порно-звезда использовала свеклу, капусту, картофель, морковь, лук и мясо.
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