Кроме того, роспропаганда сделала из звезды фильмов для взрослых жертву "украинских карателей".

Российская пропаганда не останавливается в "креативных" подходах к вербовке "пушечного мяса". На этот раз в РФ разместили борды с порноактрисой Сашей Грей.

Как уведомляет украинский журналист Владимир Золкин, роспропаганда разместила в одном из российских городов рекламный борд для потенциальных оккупантов. На баннере изображена порноактриса Саша Грей в военной форме.

"Служба по контракту - достойный выбор", - говорится на баннере.

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Для деталей потенциальное "пушечное мясо" просят обращаться в военные комиссариаты по месту жительства.

Напомним, что в 2015 году россияне уже "креативили" с Сашей Грей. На одном из пропагандистских ресурсов боевиков появилось фото Саши Грей - ее выдали за медсестру, которую якобы "зарубили украинские каратели".

Потери РФ в Украине: как ВСУ уничтожают оккупантов

На фоне наступления защитников Украины российские военные понимают, что ВСУ могут форсировать Днепр и перейти к контрнаступлению в восточной части Херсонской области. Поэтому они усиленно готовятся к обороне ведь боятся смерти.

Ну а пока рашисты паникуют, ВСУ уверенно их уничтожают. В Генштабе рассказали, что вчера защитники Украины разгромили десятки единиц техники РФ и ранили более 110 оккупантов. Кроме этого, в Украине ликвидировали соучредителя фейкового "МГБ ДНР". Россиянам не хватает "пушечного мяса", ходят слухи о полной мобилизации.

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отправили в ад еще около 590 оккупантов. Потери РФ продолжают расти. Общие потери - около 87900 человек

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