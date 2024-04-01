Он волновался за ответ девушки.

Украинский ведущий и актер Богдан Юсипчук уже больше не холостяк. Недавно он сделал предложение своей возлюбленной Веронике.

Известно, что позвать девушку замуж Юсипчук решил во время отдыха в Таиланде. Пара якобы позировала для совместного фото, но в то время Богдан незаметно опустился на одно колено и протянул кольцо с вопросом выйдет ли любимая за него замуж. Соответствующее видео мужчина опубликовал в Instagram.

И хотя Богдан заметно нервничал, Вероника ответила желанное "Да" и приняла кольцо.

К слову, на отдыхе находятся не только влюбленные, но и родители Богдана. Поэтому они тоже стали свидетелями романтического момента и, со слезами на глазах от радости, поздравили будущих молодоженов.

Когда и где пара планирует свадьбу - пока неизвестно.

Что известно об отношениях Богдана и Вероники

Влюбленные познакомилась через общую подругу. Несколько раз они встретились в компании друзей, а потом сходили на свидание и начали встречаться. Богдан отмечал, что у них общие ценности, а для него это очень важно. О своих отношениях он впервые рассказал лишь в конце января 2022 года.

Напомним, ранее 48-летняя певица Елена Гребенюк стала невестой.

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