Санта победила в шоу / instagram.com/santadimopulos

Украинская певица Санта Димопулос рассказала, что во время тренировок на "Танцах со звездами" она не могла остановиться тогда, когда это требовал ее организм.

Об этом сообщают Факты.

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Звезда рассказала, что она перфекционист и оттачивала номера до тех пор, пока они не были идеальными. Также она добавила, что под конец проекта, возвращаясь домой, она потеряла сознание. 

"Это случилось в парадном, под конец проекта. Я возвращалась после примерки уже за полночь. До этого у нас с партнером было несколько дней изнуряющих и долгих репетиций. Я жуткий перфекционист и могу тренироваться на износ, пока не увижу идеальный результат, не всегда могу вовремя остановиться. В общем, бессонные ночи, физическая усталость и эмоциональное истощение привели к обмороку. Но я быстро пришла в себя. Мне поставили капельницу, и репетиции возобновились", - сказала Санта.

По ее словам, она и Макс Леонов тренировались от пяти до пятнадцати часов в сутки. Частенько начинали утром и выезжали из зала после 12 ночи. 

Напомним, что Санта Димопулос и Макс Леонов стали победителями шоу "Танцы со звездами". В финале Санта решила отдать свой кубок певице Юлии Саниной, так как она выступает за честную борьбу. Мол, она занималась танцами в детстве, а Юля - нет. 

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Автор: УНИАН