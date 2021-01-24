Певица отдыхает на Мальдивах.

Украинская певица Санта Димопулос опубликовала в Instagram новый снимок.

На фотографии она позирует в красном раздельном купальнике, лежа у океана. К слову, сейчас Санта вместе со своей семьей отдыхает на Мальдивах.

Димопулос повернулась к камере спиной и показала сочные ягодицы. Стоит отметить, что у нее очень красивая фигура. Она регулярно занимается спортом и следит за своим питанием. Кроме того, в 2011 года она стала чемпионкой мира по фитнесу.

"Красотка", "Супер", "Шикарная девушка", "Богиня", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич