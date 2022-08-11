Влад Шевченко назвал супругу своей музой.

Популярный украинский блогер Влад Шевченко, который стал известен благодаря юмористическим роликам в социальной сети TikTok, разбил сердца своих поклонниц новостью о том, что он женат.

Влад рассказал, что они с супругой Анастасией уже шесть лет вместе. Блогер признается, что когда впервые увидел девушку, сразу влюбился. Она - его муза, его любовь.

"Настя из Донецкой области, из города Покровск, оно подконтрольно Украине до сих пор. Она училась в Донецком университете, в Донецке, а когда началась война часть университета перенесли в Винницу. Там мы познакомились, я влюбился очень сильно. Она - моя муза, моя любовь", - сказал Шевченко в программе ЖВЛ.

Он рассказал, что супруга помогает ему писать сценарии для его роликов. Также он поделился, что очень хорошо зарабатывает в социальных сетях.

"Я очень успешный блогер. Я зарабатываю производством видеоконтента, это и до этого была основная статья моего дохода. Снимаю рекламу для своих соцсетей и до войны вел три коммерческих аккаунта, сейчас остался один и добавился еще один. Реклама в Instagram - это мой доход", – поделился Шевченко.

Напомним, ранее Влад Шевченко рассказал о своих роликах, над которыми в TikTok хохочут украинцы.

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