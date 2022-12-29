Год был сложным и наполненным трагическими потерями.

2022 год забрал жизни многих известных личностей. Среди них - украинский музыкант Игорь Лесько, актриса и телеведущая Руслана Писанка, театральная актриса и мама Ольги Сумской - Анна Опанасенко-Сумская - и другие. Рассказываем, когда и почему их не стало.

Игорь Лесько

12 января в Львове на 67-м году жизни умер украинский музыкант и участник группы "Піккардійська терція" Игорь Лесько. О причине его смерти близкие не сообщили, однако в СМИ пишут, что последние несколько лет он боролся с тяжелой болезнью.

Известно, что ранее Лесько был участником ВИА "Смерічка", а также выступал с коллективами "Львівські Мандри" и "Ватра".

Видео дня

Дмитрий Небесийчук

Бывший муж Марии Бурмаки ушел из жизни 27 января 2022 года. Выяснилось, что Небесийчук погиб во время пожара в селе Ильцы на Ивано-Франковщине. Вот как эту трагическую новость прокомментировала Мария Бурмака:

"Отца Ярины, моего бывшего мужа Дмитрия Небесийчука больше нет. Дважды мы женились, дважды расходились. Никто не знает, как правильно. Он был человеком тяжелым, настоящим гуцулом. Но он очень многое сделал хорошего. Встретимся уже, Дима, на набесах. Пусть душа твоя покоится".

Анна Сумская

Мама актрисы театра и кино Ольги Сумской скончалась 25 февраля 2022 года. Убитая горем знаменитость сообщила, что ее родительница, родившаяся во времена Голодомора, не смогла пережить полномасштабную войну. На тот момент в Киеве и области были постоянные обстрелы, ситуация была неспокойной. Ольга Сумская рассказывала, что не могла найти людей, которые бы помогли отвезти тело мамы в морг.

Мама Андрея Беднякова

Женщина умерла в блокадном Мариуполе в ночь с 5 на 6 апреля. Экс-ведущий "Орла и решки" рассказал, если бы не война и "русский мир", его мама могла бы еще жить.

"Я уверен, что рано или поздно я приеду проститься к маме. Когда на той территории будет снова висеть украинский флаг. Путин забрал у меня самое родное. У меня и ещё у тысяч украинцев. Но мы обязательно дождемся…", - прокомментировал телеведущий.

Известно, что последние несколько лет женщина болела. У нее была сиделка, которая помогала и всегда была рядом.

Руслана Писанка

Украинская телеведущая и актриса кино и театра Руслана Писанка умерла в июле от агрессивной формы рака. Последние месяцы она находилась в Германии на лечении. О трагическом событии рассказал ее муж Игорь Исаков:

"Не нахожу слов, насколько я благодарен всем нашим с моей Русичкой друзьям. Знаю, что должен сообщить. У Руси был рак, к сожалению, агрессивная форма и немного запущенный. Но так, как боролась она, я бы не смог бы даже на половину. К сожалению, иммунитет не выдержал".

Руслану Писанку кремировали и похоронили в Киеве.

Александр Снегуровский

В декабре советник главы ОПУ Алексей Арестович сообщил о том, что под Бахмутом погиб его друг Александр Снегуровский. По словам чиновника, погибший был актером "Черного квадрата" и работал шеф-поваром. Последние годы жил в США, однако после 24 февраля вернулся в Украину, чтобы волонтерить, а позднее пошел служить на фронт.

"Настойчиво учился, десятки раз выходил за линию, был одним из лучших разведчиков. Отказался уходить с крайне опасной позиции (хотя имел возможность) и погиб на ней в тяжелом бою. Остались жена и маленький сын", - сообщил Алексей Арестович.

Ранее УНИАН рассказал о 5 звездных потерях во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: