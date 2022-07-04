Кто из знаменитостей потерял родных и близких за время войны в Украине - читайте в материале.

24 февраля 2022 года в Украине началась жуткая война, которая унесла жизни многих людей. Виной тому Россия, которая вторглась на нашу независимую территорию и устроила здесь настоящий ужас.

Кто из украинских знаменитостей потерял родных и близких - рассказали в программе "Звездный путь".

Ольга Сумская

На второй день после начала войны умерла мама Ольги Сумской - Анна Ивановна. По словам актрисы, ее мама родилась во времена Голодомора. Она пережила Вторую мировую войну и умерла 25 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину. Тогда Сумская столкнулась с еще одной проблемой - похороны мамы. Она искала людей, которые могли бы помочь отвезти тело в морг, потому что сами они не могли добраться до центра из-за постоянных обстрелов.

Андрей Бедняков

Телеведущий Андрей Бедняков также потерял маму, которая долго болела. По его словам, от каждого взрыва в Мариуполе ей становилось только хуже. Рядом с его мамой тогда была сестра Оксана, которая долго скрывала от Андрея то, что их мама впала в кому, а потом умерла. Девушка боялась, что Бедняков будет рваться в Мариуполь, который оккупанты буквально стерли с лица Земли.

Алан Бадоев

Войну не выдержало и сердце мамы Алана Бадоева. Клипмейкер не раскрыл подробности смерти своей мамы, но посвятил ей трогательный пост в социальных сетях.

"Я очень люблю тебя, мамочка. Ты подарила столько счастья и тепла. Я верю, что твоя энергия уже в полете и вскоре ты обретешь новую возможность быть частью живого. Прошу оберегай нас и приходи в трудные минуты хоть дождем, хоть распустившимся под снегом цветком. Я буду помнить тебя всегда и очень постараюсь не подвести, ты в каждой моей клеточке, с тобой навсегда уходит детство. Благодарю тебя за эту жизнь", - написал Бадоев.

Наталья Могилевская

В мариуполе погиб дядя певицы Натальи Могилевской. В его дом попали два снаряда. Певица рассказала, что его не смогли даже похоронить по-человечески. Она также говорила о том, что он был очень близким для нее человеком, а его дом - местом силы.

Маша Полякова

Оккупанты с пулеметов расстреляли машину, в которой из Украины пыталась выехать подруга Маши Поляковой. Тогда с девочкой в авто были ее мама и маленькая сестра. Певица Оля Полякова рассказала, что мама и старшая дочь (подруга Маши, - УНИАН) погибли на месте, а 7-летняя девочка получила ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: