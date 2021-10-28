Опальная певица Светлана Лобода опубликовала в своем инста-блоге новую фотографию, на которой позирует в постели под одеялом.
Звезда предстала в леопардовом нижнем белье, а в руке держала чашку с кофе. Такой снимок она подписала очень лаконично: "И пусть ваше доброе утро начинается с Americano".
Отметим, Americano - это название новой песни Светланы Лободы, которую она недавно выпустила. За три недели видео набрало на YouTube более 7 миллионов просмотров.
"Самая нежная", "Когда утро начинается с вашей фотографии, целый день всегда прекрасный", "Забавно ,что проснулись с макияжем и укладкой", "Красивая", - пишут поклонники.
Напомним, ранее Лобода засветилась в роскошном свадебном платье.
Читайте также"Очень жаль лицо": украинка с огромными скулами показала себя без макияжа (фото)Кто такая Светлана Лобода
Светлана Лобода - украинская певица, ведущая, автор песен, которая с 2014 года активно гастролирует и живет в РФ. Заслуженная артистка Украины (2013).
13 августа 2021 года певица представила новый сингл "Indie Rock (Vogue)", который был записан как на русском, так и на украинском языке. На следующий день Лобода впервые за четыре года дала публичный концерт в Украине, в Одессе.
У Светланы есть две дочери - Евангелина и Тильда.
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