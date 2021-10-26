Певица появилась на модном показе своего друга.

Опальная певица Светлана Лобода показала в инста-сториз кадры с модного показа грузинского дизайнера Бичоллы Тетрадзе.

Там Лобода дефилировала под марш Мендельсона в роскошном свадебном платье, которое вошло в коллекцию "Сон в летнюю ночь". Интересно, что в показе участвовали не профессиональные модели, а музы и подруги именитого дизайнера.

Тетрадзе подобрал для певицы платье, расшитое цветами и с небольшим шлейфом. Оно идеально село по ее фигуре и подчеркнуло изящные изгибы звезды.

Напомним, ранее УНИАН назвал топ-5 звезд, которые обожают фотографироваться обнаженными.

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Светлана Лобода - украинская певица, ведущая, автор песен, которая с 2014 года активно гастролирует и живет в РФ. Заслуженная артистка Украины (2013).

13 августа 2021 года певица представила новый сингл "Indie Rock (Vogue)", который был записан как на русском, так и на украинском языке. На следующий день Лобода впервые за четыре года дала публичный концерт в Украине, в Одессе.

У Светланы есть две дочери - Евангелина и Тильда.

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Автор: Диана Могилевич