Она предупредила об опасности своих поклонников.

Украинская певица и модель Камалия предупредила, что мошенники пытаются обмануть людей от ее имени в социальных сетях. Так, звезда поделилась скриншотами, где от имени якобы ее фан-аккаунта неизвестные обещают денежную помощь.

Камалия подчеркнула - к подобной "помощи" она не имеет никакого отношения. Скорее всего, злоумышленники будут просить предоставить личные данные банковской карты, чтобы списать оттуда средства. Звезда призвала своих фанов не вестись на это.

"Хочу обратиться ко всем и предупредить, что сейчас очень много мошенников! Только на моих официальных страницах в Instagram и Facebook вы можете видеть соответствующую действительности информацию. В том числе ту, которая направлена на семьи, пострадавшие от войны в Украине. Уверена, что злоумышленники будут найдены, наказаны и заблокированы навсегда", - заявила Камалия Захур.

Напомним, ранее Камалия, которая сейчас занимается волонтерской деятельностью и помогает украинским беженцам, призналась, обращался ли к ней за помощью Владимир Зеленский.

Также УНИАН писал, что Дзидзьо рассказал, как стал жертвой мошенников.

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