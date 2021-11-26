Певец думал, что спасает жизнь ребенка.

Украинский певец Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы денег.

Об этом артист рассказал в программе "Зірковий шлях", запись которой опубликована на YuuTube.

Оказалось, что аферу провернули его поклонники.

"Были такие, что меня разводили на деньги. Манипулировали, что родился ребенок, дай взаймы сначала одну сумму, потом вторую, потом в 2 раза больше, чем предыдущие два раза. Это большие деньги даже для меня были, но я повелся, если я дам, то ребенок выживет. Я отдал, чтобы спасти жизнь ребенка", – отметил он.

Читайте также"Смысла нет": украинский телеведущий высказался о песнях Оли ПоляковойПо словам Дзидзьо, мошенники воспользовались его доверчивостью несколько раз. С тех пор деньги он не одалживает.

Ранее сообщалось, как Дзидзьо принял решение развестись с бывшей супругой Ярославой Притулой, а также прокомментировал слухи об изменах.

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Автор: Катерина Шварц