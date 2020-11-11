Сальма сдала тест на коронавирус / instagram.com/salmahayek
Известная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram подборку видео.
На кадрах 54-летняя Сальма сдает анализ на коронавирус. По ее реакции понятно, что эта процедура не из приятных. В ролике актриса строит гримасы. Также она наложила звук на видео, который усиливал эмоции.
Чем известна Сальма Хайек:
- Сальма, вместе с Мэттью Перри, исполнила главную роль в романтической комедии «Поспешишь, людей насмешишь»
- Примерно в 2000 году Сальма Хайек основала продюсерскую компанию «Ventanarosa» и занялась производством фильмов и телевизионных проектов
- В декабре 2008 года журнал «Entertainment Weekly» внес её в список «25 самых умных людей на телевидении»
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