Монро призналась, что совсем не хочет детей, а в мужчинах ей важны сразу несколько качеств.

Украинская певица, блогер, артистка и травести-дива Монро описала идеал своего мужчины. Оказалось, у нее нет заоблачных запросов. В мужчинах Монро ценит несколько качеств.

Травести-дива считает, что мужчина обязательно должен быть веселым, так как с ним еще "на один унитаз садиться", поэтому человек должен вызывать симпатию и дарить радостные эмоции. Своими мыслями об этом она поделилась в интервью Наталье Влащенко.

Говоря о том, каким Монро видит идеал своего мужчину, она сразу же сказала, что ей нужен высокий партнер. Он обязательно должен быть выше нее. Помимо этого, мужчина должен быть щедрым, но при этом не транжирой.

Самое главное, считает Монро, с мужчиной должно быть весело. Потому что если партнер не имеет чувство юмора и с ним скучно жить, то такие отношения едва ли можно назвать хорошими. Травести-дива в шутку отметила, что с мужчиной еще нужно "садиться на один унитаз".

"В доме может быть гостевой туалет. В свой унитаз пускаете только самых близких", - указала Монро.

Также она призналась, что совсем не хочет заводить детей. Монро считает себя чайлдфри, но при этому очень хорошо относится к малышам. Ее не раздражает плач и крики, она интересуется вопросами воспитания детей и даже читает об этом книге. По словам Монро, ей отлично живется в "своей матрице", а о детях она даже не думает.

Напомним, ранее Монро рассказала, что написано в ее паспорте. Оказывается, она все еще носит свое "мертвое имя".

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Автор: Виолетта Орлова