Также Монро честно поведала о том, как она пришла к своему образу дивы.

Известная украинская травести-дива Монро призналась, какое имя у нее по паспорту. Она заявила, что в документах у нее до сих пор "мертвое имя", но она планирует его сменить.

Об этом и том, как Монро пришла к образу дивы, она рассказала в интервью Наталье Влащенко. Оказалось, в ее паспорте указано "мертвое имя", которое она носила еще тогда, когда была мужчиной.

Дива отметила, что сейчас она может официально поменять имя и пол. Ей даже не понадобиться делать операции. Монро могут признать трансгендером на официальном уровне даже без смены пола, как этого ранее требовал закон.

На таможнях Монро всегда узнают. По словам дивы, у нее яркая походка и узнаваемый голос, поэтому даже мужское имя в паспорте не дает ей оставаться незамеченной. Когда Монро жила в облике мужчины, все называли ее Александром Федяевым.

Также дива рассказала, как она пришла к своему образу и когда это случилось. Все произошло в ночь со 2 на 3 сентября, в 1999 году. Тогда Монро был 21 год, она училась в КНУ имени Шевченко по специальности магистр химии высокомолекулярных соединений.

Монро решила попробовать себя в травести-образе в одном из Киевских клубов, после чего она уже не могла расстаться с амплуа эффектной дивы.

Напомним, ранее Монро показала, как она выглядела в "мужском обличии".

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Автор: Виолетта Орлова