Руперт Гринт проиграл суд и теперь вынужден выплатить немалый долг.

Британский актер Руперт Гринт, наиболее известный по роли Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, задолжал британской налоговой службе. Много лет артист не платил налогов, а теперь будет вынужден выплатить весь долг.

Как пишет The Mirror US, задолженность знаменитости составляет 2,3 миллиона долларов. Руперт проиграл суд с государственным учреждением и должен уплатить эту сумму. К слову, первые штрафы за неуплату налогов звезда получил еще в 2019 году, но и тогда они не были уплачены.

Управление по налоговым и таможенным сборам Ее Величества провело проверку декларации Грина за 2011-2012 годы. Оказалось, что актер получил 5,8 миллиона долларов от компании, управлявшей его бизнесом. Это было так называемое "вознаграждение за права, записи", связанные с его актерской работой. Налоговики настояли на том, что это был дополнительный доход знаменитости, который он скрыл от государства и требовали уплатить его более 2 миллионов долларов.

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Такой доход Руперт получил с продажи копий фильмов "Гарри Поттера" на DVD, а также роялти от показов на телевидении и прав на трансляцию. Во время слушания дела актера судья вынесла решение в пользу налоговиков. Следовательно, артисту придется по закону выплатить долг.

По данным источника, всего за роль Уизли Грин он заработал 29 миллионов долларов. Но вышеупомянутое судебное дело 2019 года он также проиграл и выплатил долг за неуплату налогов в размере 1,2 миллиона долларов, что значительно ухудшило его финансовое положение.

Издание People указывает, что Руперт повторил финансовую махинацию, которой ранее воспользовалась группа The Beatles. В частности, они также, чтобы уменьшить свои налоговые расходы, основали компанию, которой продавали права на песни. Таким образом музыканты платили налог на прирост капитала, а не на прибыль, которая значительно больше.

Напомним, ранее стало известно, кто может сыграть Дамблдора в новом сериале о Гарри Поттере. Одним из претендентов является звезда фильма "Мост шпионов".

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