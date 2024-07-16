Певица поделилась деталями своих доходов.

Известная украинская певица Аурика Ротару, сестра народной артистки Украины Софии Ротару, дала развернутое интервью журналистке Алине Доротюк, в котором рассказала о своих доходах во время полномасштабного вторжения.

Ранее Аурика Ротару заявляла, что сдает имущество в аренду, которое для нее приобрел в свое время ее муж-банкир.

Также она выступает на концертах, но все заработанные средства передает военным.

"С начала полномасштабного вторжения мы ездим с "командой А" на благотворительные выступления и собираем средства на различные нужды для военнослужащих. С другими артистами мы отработали более 200 концертов. Вместе с Фондом "Будущее Украины 2050" мы передали 50 авто, две скорые, тепловизоры, дроны. Мы собирали все, что нужно нашим ребятам на фронте", - прокомментировала знаменитость.

Относительно корпоративных выступлений Аурика Ротару придерживается четкой позиции. Она считает, что неуместно праздновать и радоваться в это нелегкое время для всех украинцев.

Напомним, ранее Аурика Ротару рассказала, поддерживает ли связь с Софией Михайловной и как сейчас чувствует себя легенда украинской эстрады.

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