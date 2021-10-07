Певица рассказала об инциденте, который с ней произошел.

Украинская певица Jerry Heil поделилась в своем инста-блоге грустной историей. Оказывается, что девушка случайно выбросила свой паспорт в мусорный бак. А произошло это из-за невнимательности, которую спровоцировала усталость.

Также Jerry Heil отметила, что после инцидента она весь день пролежала дома с отсутствующим голосом.

"Столько всего одновременно, что организм сказал мне "рот закрой". Полдня провалялась дома с отсутствующим голосом. Возможно, это просто нервная реакция на осознание собственной тупости. Ибо как объяснить то, что я выбросила в мусор свой паспорт?! Какой там самый быстрый срок восстановления?" - написала звезда.

Читайте также Звезду сериала "Моя прекрасная няня" подключили к аппарату ИВЛ Кто такая Jerry Heil

Яна Шемаева - украинская певица и автор песен. Она стала известной как видеоблогерша и кавер-исполнительница благодаря перепевам песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" с ее дебютного студийного альбома "Я - Яна".

Яна пишет тексты на социальные темы, о своем личном жизненном опыте, истории других людей и окружающий мир. Свой жанр она описывает, как "бытовой поп".

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич