В соцсетях пользователи поражаются цинизму этого человека.

Российский режиссер Александр Молочников, который сейчас живет в Нью-Йорке, планирует приехать в Украину и снять фильм о детях из Бахмута. Об этом сообщил украинский кинорежиссер Иван Сауткин.

"Съемки запланированы на 16-17-18 марта. Снимать они будут в реальных развалинах. Я подслушал телефонный разговор, во время которого режиссер пытался привлечь к съемкам украинских специалистов и должен сказать, этот парень очень уверен в успехе своего замысла. Хорошо. Россиянин хочет снять проукраинскую агитку, но есть нюанс…", - написал Сауткин.

Он отметил, что даже те россияне, которые позиционируют себя как "хорошие русские", должны прекратить лезть в Украину.

Видео дня

"Почему "хорошие русские" не занимаются своими вопросами, а пытаются лезть в наши? Почему у этих людей есть поддержка от офиса президента? Почему? И это на фоне того, что мы ищем деньги на свои проекты по всему миру и на каждом шагу должны доказывать, что имеем право на жизнь", - возмутился Сауткин.

Реакция соцсетей

"Бл*ха, ну как с этим бороться?"

"Какое же дно…"

"Как объяснить иностранцам, что это дно? Похоже, они еще не понимают…"

Отметим, россиянин Молочников заявил, что получил поддержку Офиса Президента Украины и получил пресс-карты для себя и оператора.

Напомним, блогер Некоглай рассказал, что в РФ могут сделать с теми, кто против войны.

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