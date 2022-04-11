Среди них есть и Алла Пугачева.

Если большинство россиян молчат о войне в Украине или в открытую ее поддерживают, то есть и те, кто еще 24 февраля призвал остановить кровопролитие в нашей стране. Но, так как в России нет свободы слова, эти артисты могут поплатиться за осуждение войны в Украине.

Вероятно поэтому они решили переехать за границу, прикрываясь простым отпуском, говорится в сюжете "Сніданок з 1+1".

Алла Пугачева и Максим Галкин

С первого дня вторжения России в Украину Галкин осудил путинский режим и призвал остановить войну в нашей стране. Сама Пугачева пока не высказалась по этому поводу. Но вскоре они собрали своих детей и уехали в Израиль.

"Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией", - сказала Пугачева.

При этом поклонники уверены, что звездные супруги сбежали из России именно из-за войны в Украине. Также Галкин сообщил, что не будет пока вести свои соцсети, так как у него нет ни моральных, ни физических сил на это.

Джиган

Российский рэпер Джиган родом из Одессы также улетел в Израиль якобы в отпуск. При этом в сети шутят, что артист с фамилией Вейнштеин явно искал приют в Израиле. Стоит отметить, что Джиган молчит о войне в Украине.

Иван Ургант

Если раньше в России ни один концерт не обходился без Ивана Урганта, то сейчас его лишили всякой работы. Первым делом закрыли его шоу "Вечерний Ургант", а все потому что 24 февраля он написал антивоенный пост: "Страх и боль. Нет войне". После таких слов ему пришлось покинуть Россию и на неопределенный срок перебраться в Израиль. Позже он таки вернулся в России. В СМИ есть информация о том, что Ургант хочет продать там свое имущество и уехать, куда глаза глядят.

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