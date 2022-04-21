Песня получила название "Сонячні дні".

Украинская группа "Крихітка" презентовала песню, которую посвятила освобожденным от российских оккупантов украинским городам.

"Мы написали эту песню несколько лет назад и исполняли на наших концертах. Сегодня, как и многие другие тексты, ее слова звучат совсем иначе. Сегодня мы хотим, чтобы наша музыка стала саундтреком истории освобождения наших городов от российских войск и звучала для победы Украины", - говорится в описании к видео.

Отметим, группа "Крихітка" была основана в Киеве в 2007 году как проект бывших участников группы "Крихітка Цахес" Саши Кольцовой, Николая Матковского, а также музыкантов Дмитрия Мрачковского и Александра Зленко.

Напомним, ранее Анна Тринчер проникновенно спела о боли украинок.

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