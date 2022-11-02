Жителям страны-агрессора не понравилось, как Клавдия разговаривала на русском языке.

Внучка российской звезды Алла Пугачевой, 10-летняя Клавдия Земцова, заговорила на русском языке и вызвала гнев в свой адрес.

Известно, что девочка мастерски владеет английским языком, поэтому она на нем не только может разговаривать, но и думать. А вот на русском языке Клава хуже разговаривает.

Так, мама девочки Кристина Орбакайте обнародовала в своих соцсетях ролик с Клавой, где та говорит на родном языке. Однако после волны хейта в адрес дочери певица удалила пост.

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"Девочка вообще русским языком не владеет"

"Ого, понятно, какой язык в доме Кристины ходовой"

"Лучше бы она вообще молчала, мои уши это второй раз не переживут"

Кристина Орбакайте: позиция относительно войны в Украине

Пока Алла Пугачева вместе с детьми и мужем уехала в Израиль, Орбакайте отсиживается в Америке вместе со своим сыном и дочерью. Однако с 24 февраля она ни слова не сказала о полномасштабном российском вторжении.

Более того, она засветилась в одной из программ на российском ТВ в качестве члена жюри. К слову, участница этого шоу украла песню украинской певицы Тины Кароль.

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