Певица призналась, что уже два года активно изучает украинский язык.

Известная певица Светлана Лобода, которая сейчас с детьми живет в Европе, всю жизнь разговаривала только на русском. Однако сейчас артистка призналась, что начала изучать государственный и объяснила, говорят ли ее дочери на украинском.

По словам исполнительницы, за два года обучения она хорошо владеет украинским, а сейчас учит этому своих детей: 13-летнюю Евангелину и 6-летнюю Тильду. Решение об изучении языка она приняла после начала полномасштабного вторжения. Лобода говорит, что сначала общение на государственном давалось ей сложно.

"Когда ты всю жизнь что-то делаешь, а потом тебе нужно переучиваться, это сложно. Особенно не в возрасте 16 лет, а когда ты уже более взрослый. Но это важно и нужно", - отметила артистка.

Несмотря на трудности, сейчас Светлана хвастается свободным владением украинским. Также она призналась, что уделяет время, чтобы ее дочери так же свободно говорили на родном языке.

"Я всю жизнь говорю на русском языке. Я начала говорить на украинском языке и изучать его подробно, читать книги на украинском языке, ровно два года. За год сделала большой скачок. Сейчас я считаю, что я обязана просто выучить украинский язык с моими детьми. Поэтому я читаю дочке книжки на украинском языке, она слушает песни на украинском языке, она слушает Океан Эльзы. Я ей объясняю как переводятся те или иные слова, или фразы. Для каждого украинца очень важно, чтобы язык остался в истории, поэтому мы обязаны учить наших детей", - добавила певица.

Позиция Лободы относительно войны

Звезда сцены за время своей карьеры активно гастролировала по России и даже жила в стране-агрессорке. После 2014 года певицу называли предательницей в Украине, ведь она продолжала давать концерты в РФ, несмотря на нападение на Восток и аннексию Крыма.

В начале полномасштабного вторжения Лобода находилась в Москве. 24 февраля 2022 года она опубликовала пост, в котором рассказала, что постоянно на связи с родными из Украины, но при этом ни слова не написала о нападении российских войск. Она лишь призвала остановить "этот ужас".

Позже артистка начала оправдываться и объясняла, что боялась осуждать путинский режим, потому что как раз выезжала из РФ. После ее переезда в Европу, она волонтерила и помогала пострадавшим. Из-за этого звезду внесли в черные списки российской культуры и запретили въезд в страну-оккупантку на 50 лет.

Напомним, ранее Светлана Лобода оскандалилась из-за премьеры песни.

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