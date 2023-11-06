Дискуссии разгорелись из-за русскоязычных версий песни "Киев - Ницца".

Недавно Светлана Лобода презентовала новый клип "Киев - Ницца" на украинском языке, а на закрытой презентации артистка продемонстрировала специальную русскоязычную версию – "Рига - Ницца". Также есть вариант "Аскатау-Ницца". В сети Украинцы разозлились из-за русскоязычных версий новинки.

Песня "Киев - Ницца" была создана в Риге. Лобода подчеркнула, что это история двух влюбленных людей, которых разделила расстояние. История девушки, сбежавшей со свадьбы к возлюбленному, с которым она соединена долгими годами любви.

Фанаты Лободы в восторге от ее нового творения. В сети также отметили актуальность песни относительно украинских реалий, потому что очень многие семьи разделены развалиной войны.

Режиссером видеоработы является сама Лобода. Известно, что клип создавался большой командой очень быстро, а съемки происходили в Ницце.

Как-то во время записи вокала Лобода оговорилась, сказав "Рига-Ницца", но поняла, что это неслучайно, ведь Латвия стала для нее родным домом. Так украиноязычная песня получила бонус-версию, созданную специально для поклонников в Латвии.

"Песня" Рига-Ницца " - мой подарок и благодарность Латвии, моему второму дому. Надеюсь, этот сингл откликнется в душах не только латвийцев, но и жителей всех стран Балтии", – уточнила артистка.

Также есть еще одна версия песни, где Киев певица заменила на город в Казахстане. "Песня "Актау - Ницца " на самом деле родилась случайным образом из импровизации на презентации моего нового альбома Made in U. Миксы в Казахстане. Меня так тепло принимали, что захотелось быть еще ближе. Прямо на сцене я решила использовать в припеве популярный курортный город Актау. Гости были в восторге, и я поняла, что этому треку нужна жизнь", – продолжила Лобода.

Украинцы же очень остро отреагировали на русскоязычные варианты. Пользователи соцсетей отмечают, что Лобода сидит на двух стульях и ориентируется прежде всего на русскоязычный рынок.

Некоторые украинцы откровенно обвинили Лободу в ее привязанности к русским.

Напомним, что недавно певицу захейтили в сети из-за того, что она позвала на работу таксиста, который отказался разговаривать на украинском.

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