Александр Феклистов осудил публичных личностей из России, которые до сих пор никак не высказались о войне.

Российский актер, известный по роли Сан Саныча в сериале "Сваты", Александр Феклистов, который поддержал украинцев и выехал за границу, ответил, почему россияне, которые молчат о войне не заслуживают прощения. Артист одной фразой из поэзии все объяснил.

Своими мыслями знаменитость, который сейчас живет в Испании, поделился в интервью на YouTube-канале Radio Van. По его словам, он старается никогда не осуждать других людей. Правда, сейчас звезда не может осознать, как россияне до сих пор продолжают молчать о полномасштабной войне в Украине. Он убежден, что поступки этих людей не должны быть забыты и прощены. Феклистов процитировал строку из поэзии и объяснил, почему они не заслуживают этого.

"Каждый принимает решение сам для себя. Я никого не осуждаю. Но с другой стороны, в какой-то части моей души, если она существует, бьется фраза поэта: "Чужого горя не бывает, кто это подтвердить боится, - наверное, просто убивает, или готовится в убийцы". Вот это во мне живет. Мы не можем замалчивать то, что происходит сейчас. Почему славяне убивают друг друга. Почему мои соотечественники убивают других людей?" - сказал артист.

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Как известно, в 2022 году Александр Феклистов записал видеообращение к актерам из Украины, в котором выразил солидарность с ними. Актер публично заявил, что ему стыдно за политику Кремля и террор оккупантов, который они совершают на территории Украины. А также он отметил, что путинский режим пытается закрыть глаза и уши россиянам.

"Дорогие мои украинские коллеги, с кем я работал, кто меня помнит, хочу выразить вам слова солидарности. Мы здесь в России испытываем невероятный стыд и позор в связи с тем, что случилось. Но это все мелочи по сравнению с тем, что терпит сейчас Украина... С 24 февраля нам пытаются закрыть не только глаза, но и уши. Но мы слышим и видим о вашем горе и выражаем свою солидарность... Мы с вами", - говорил тогда звезда "Сватов".

Такую проукраинскую позицию россиянина замечала и ранее его коллега - украинская актриса Анна Кошмал. Она рассказывала, что во время съемок картины мало общалась с артистом вне съемочной площадки. Но даже несмотря на это, она не была удивлена, что он поддержал Украину, в отличие от многих других актеров из сериала.

Напомним, ранее Александр Феклистов ответил, почему осудил Путина в 2022 году. Тогда артист сказал, что ему стыдно за то, что диктатор начал войну.

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