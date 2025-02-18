Звезда 'Сватов' из России ответил, почему осудил Путина в 2022 году

Тогда он сказал, что ему стыдно за то, что Путин развязал войну в Украине.

Российский актер Александр Феклистов, снявшийся в роли Сан Саныча в "Сватах", еще в 2022 году поддержал украинцев, опубликовав публичное обращение.

В интервью Екатерине Гордеевой он сказал, что коллеги из Украины неоднократно обращались к нему с вопросом, почему он не высказывается о большой войне, развязанной Россией.

А когда он прислал видео своего обращения украинцам, то они просили его не публиковать его, продолжил Феклистов. Однако он все равно это сделал.

Видео дня

"В начале полномасштабного вторжения мы подписывали много писем. Не было никакого ответа или реакции. Прошло немного времени, и все затихло. Никаких писем, мы не могли смотреть и слушать ни одну противоположную информацию. Я все время видел, как к нам обращались мои украинские коллеги с вопросом: "А почему же вы молчите? Если вы молчите, значит, что вы за?" Это во мне так бурлило, был страшный месяц", – рассказал артист.

Он добавил, что в это время решил публично поддержать украинцев. Позже, по словам Феклистова, они были ему благодарны.

"Я прислал запись своим коллегам из Киева. А они все, как один, сказали: "Не нужно это публиковать". Но я настаивал на том, чтобы это было сделано. Мне кажется, что хоть какую-то каплю веры или сострадания они получили. Конечно, потом они были мне благодарны", – вспомнил актер.

Напомним, ранее Александр Феклистов ответил, вернется ли в РФ после поддержки украинцев.

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