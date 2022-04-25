После недавних слухов о разводе паре все же удалось сохранить семью.

Победитель десятого сезона шоу "Голос страны" и второго сезона "Голос. Дети" Роман Сасанчин вместе со своей супругой Иванной объявили о том, что хотели бы повенчаться в церкви.

Данной новостью они поделились в Instagram в очень символичный день - на Пасху.

Иванна рассказала, что во время визита в церковь они обсудили со священником возможность заключить брак в церкви.

"Посвятили уже наши пасочки. Идем с очень хорошей новостью. Мы договорились со священником о том, чтобы повенчаться. Мы счастливы". - сказала на видео Иванна.

Также родители маленькой Элизабет рассказали, что хотят сыграть свадьбу после окончания войны.

"И тогда нашему счастью не будет предела", - добавила жена Романа Сасанчина.

Напомним, недавно в сети появились слухи о разводе Романа и Иванны. Спровоцированы они были публикацией девушки со словами: "Мы больше не семья! А все началось больше месяца назад. Грустно, но верю, потом переболит". Однако Иванна позднее объяснила, что между ними просто произошел конфликт, а о разводе речи не было.

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