Иванна объяснила, что речь идет о серьезном конфликте, а не о разводе.

24-летняя жена победителя вокального шоу "Голос країни" Романа Сасанчина Иванна впервые решила прокомментировать новость о том, что пара разводится меньше чем через год после рождения общей дочери. Блогерша уточнила, что о разводе речь не идет. Говорит, у них в семье произошел серьезный конфликт.

Об этом Иванна рассказала у себя в Instagram-блоге.

Девушка отметила, что у них с Романом произошел конфликт, в котором виноваты оба. Однако они не планируют разводиться, и осознают, что должны пойти друг другу на уступки, чтобы их общая дочь Элизабет росла в полной семье.

Кроме того, Иванна заявила, что хейтерам не стоило бы распространять ложную инофрмацию, не зная ситуации.

"Нет, мы с Ромой не развелись. У нас сейчас реально серьезный конфликт. Я надеюсь, что это возможно еще исправить. Я молюсь Богу. Я знаю, что мы ради нашего ребенка сможем переступить все, что сейчас есть. И мы справимся с этим", - заявила Иванна.

Напомним, 20-летний победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин разводится с женой. Об этом пара задумывалась еще месяц назад.

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