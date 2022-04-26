Артистка рассказала, что ее отец болеет.

Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала, что ее родители остались в оккупированном Херсоне. Они не смогли выехать.

Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Розмова".

"Отец у меня болеет, поэтому моя семья не смогла уехать. Сестра не хочет бросать родителей, а отец не может уехать. Там уже комьюнити – их не сломаешь. На самом деле это горе (оккупация), они думали, что это все напугает их, а оно объединило. Конечно, мне их жаль. Сестра постоянно слышит взрывы. За городом стреляют, но и в городе случаются очень страшные вещи. Орки похищают людей прямо из квартир. Если ты работаешь на местную власть – тебе очень страшно", - рассказала украинская артистка.

Светлана подчеркнула, что в Херсоне сейчас трудности с поставкой продуктов и лекарств, плохо работает мобильная связь и вообще нет украинских ТВ-каналов. Однако местные жители стараются держаться вместе и делятся всем необходимым. Так родственники Тарабаровой смогли найти нужные медикаменты для отца.

Отметим, ранее Тарабарова рассказала, что она и вся ее семья прекратили общаться с родственником из России из-за его позиции касательно войны в Украине. Причиной стало то, что он после новости о боях в Херсоне написал поздравления с тем, что их "наконец-то освободили".

Напомним, Тарабарова объяснила, почему не критикует экс-коллегу Тодоренко, которая молчит о войне даже после ракетного удара по ее родной Одессе.

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